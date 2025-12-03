L’encesa de l’arbre dona inici a la programació de Nadal
El municipi de Linyola va iniciar diumenge passat la programació de Nadal amb l’encesa de l’arbre de Nadal, ubicat a la plaça Planell. Hi van participar nens, nenes i adults, que van poder disfrutar d’un berenar a base de coca amb xocolate. La proxima activitat prevista serà el pròxim dia 8, i les famílies participants hauran de buscar tions de Nadal repartits pel poble. La sortida serà a dos quarts de sis a la plaça Planell del municipi. La vetllada també inclourà un berenar.