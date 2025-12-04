Llum verda al pressupost de 7 milions per al 2026 amb PP i ERC en contra
L’ajuntament d’Alpicat ha donat llum verda al pressupost del 2026 que ascendeix a 7 milions d’euros. Ho ha fet amb els vots a favor de Junts-Impulsem i del PSC i en contra del PP i d’ERC. Suposa un increment del 4,64% respecte al d’aquest any, encara que no s’ha modificat cap dels impostos i taxes que s’apliquen. L’increment s’ha produït per les transferències i ajuts previstos de l’Estat, la Generalitat i la Diputació.
Quant a les inversions, es preveu fer front a projectes com l’adquisició del mobiliari per a la biblioteca, la millora integral del parc del Graó, la millora de la climatització i la substitució de l’enllumenat per led al pavelló Antonio Roure, així com la instal·lació d’un ascensor al pavelló polivalent. Totes aquestes inversions ascendeixen a 1.293.200 euros i estan finançades amb ajuts que sumen 680.000 euros, mentre que la resta es finançaran amb recursos propis. També val a destacar que actualment l’endeutament es troba en el 50,06% dels recursos ordinaris.
Per la seua banda, l’alcalde, Joan Gilart, va lamentar la falta de compromís per part d’alguns grups de l’oposició, dient que “és una llàstima no comptar amb el seu suport, ja que l’objectiu és millorar equipaments”.