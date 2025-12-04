El municipi vol restaurar el molí després que col·lapsés
El trull es va esfondrar el novembre passat. L’Espluga celebra l’XI Fira Oleotèxtil dilluns amb previsió d’assolir aquest any els 100.000 litres
L’Espluga Calba, que dilluns vinent celebrarà l’onzena edició de la Fira Oleotèxtil, està buscant la col·laboració de l’administració per poder reconstruir la cooperativa i aixecar un molí nou, ja que la població no renuncia a disposar d’aquesta instal·lació. Un ensorrament el passat 20 de novembre va inutilitzar les instal·lacions i va frenar la producció d’oli, que es porta a terme a la cooperativa d’Arbeca, que va prestar la seua infraestructura per salvar la campanya en aquest municipi.
Lluís Amat, regidor de l’ajuntament, va indicar que “es farà tot el possible per reconstruir el trull, ja que cal tenir en compte que s’hi elabora el millor oli del món i així ho corrobora el guardó al millor oli afruitat madur que va aconseguir l’any passat”. No obstant, una altra possible solució és la fusió amb altres cooperatives, malgrat que es prima comptar amb una nova instal·lació.
A pesar dels contratemps, el president de la cooperativa, Francesc Rebordosa, va indicar que es preveu una producció de 700.000 quilos d’olives que es traduirà en uns 100.000 litres d’oli. La garrafa de cinc litres es vendrà a 43 euros durant la celebració de la fira.
Com a novetat, aquest any oferirà una degustació de cava Castell d’Or elaborat amb raïm conreat a la població. El president de la Cooperativa John Fil, Albert Balsells, va indicar que esperen vendre el mateix o més que l’any passat, més de 400 unitats, que són les que es van adquirir el 2024 de la marca STJOR a preus especials. El presentador de RAC1 i també de TV3 Òscar Dalmau és el responsable dels dissenys de molts dels jerseis i samarretes que porten actors de la cadena en algunes sèries com Com si fos ahir, el presentador de Joc de Cartes, Marc Ribas o grups musicals com Oques Grasses.
La cooperativa tèxtil, creada el 1969, és la més antiga de Catalunya en funcionament. Com a novetat, en aquesta edició es posen a la venda jerseis per a dona (fins ara només es venia moda masculina), en teixits i colors més diversos.
La Fira Oleotèxtil se celebrarà durant el matí del dilluns 8, festa de la Immaculada, i començarà amb un dinar popular. També s’oferirà un monòleg humorístic i la cooperativa tèxtil obrirà el públic per a la venda de gènere. L’organització espera més de 2.000 visitants.