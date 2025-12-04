PREVISIONS
El Pirineu encara el pont amb fins a un 85% de reserves als hotels
El turisme rural ronda el 90% d’ocupació en un bon inici de la campanya de neu. Els preus en zones d’esquí podrien pujar davant de més demanda
El sector turístic de Lleida ho té tot a punt per rebre la primera gran onada de turistes d’hivern durant el pont de la Puríssima, entre demà i diumenge, amb el dissabte 6 i el dilluns 8 com a dies festius clau. Aquesta breu escapada, malgrat la curta durada, genera gran expectació en el turisme de cases rurals, que preveu una ocupació de pràcticament el 90% a tot el Pirineu i el Prepirineu, superant lleugerament les xifres de l’any anterior.
Mario Mata, president de la Federació de Cases Rurals de Lleida, destaca el creixement sostingut de la demanda en els últims anys, impulsat per l’atractiu de les cases rurals com a alternativa al turisme urbà. Encara que les estacions d’esquí no operen al màxim, ja es registren reserves per Nadal, la qual cosa reflecteix confiança en la temporada hivernal.
També els bungalous preveuen ocupacions del 90% al Pirineu, mentre que a les comarques del pla s’estimen entre un 60 i un 80%. “Les opcions de càmping són ja residuals per l’arribada del fred”, va apuntar Cel Feliu, presidenta de Càmpings de Lleida
Per la seua part, Josep Castellarnau, president de la Federació d’Hostaleria, reporta reserves entre el 80% i el 85% a la Val d’Aran i el Sobirà, i prop del 70% a l’Alta Ribagorça, nivells equiparables a l’any passat però revitalitzats per la bona arrancada de la campanya d’esquí. “Hi ha neu fresca i bons gruixos, la qual cosa dona un inici de campanya hivernal òptim”, destaca.
En paral·lel, Carlos Sigüenza, president del Grèmi d’Ostaleria de la Val d’Aran, indica que els allotjaments a peu de pista freguen el 85%, encara que el pont curt concentra esquiadors a prop de les estacions, deixant zones com Vielha, Les i Bossòst entre el 50% i el 70%. “Baqueira està espectacular i altres estacions tenen neu, dispersant la demanda. Així mateix, Aran s’ha consolidat ja com a destinació hivernal garantida.”
D’altra banda, fonts del sector apunten possibles increments en els preus d’allotjaments en zones d’esquí a causa de previsions a l’alça de la demanda, una tendència alineada amb el 6 per cent de pujada en tarifes rurals reportada per l’INE a nivell estatal.
Totes les estacions d’alpí del Pirineu lleidatà estaran obertes demà. Les estacions de FGC –Port Ainé, Espot i Boí Taüll– inicien avui la campanya gràcies a nevades recents, baixes temperatures i canons eficients, acumulant fins a 50 centímetres de neu de qualitat.
Espot obre deu pistes, tot el desnivell, tots els remuntadors, el Parc Lúdic, raquetes i esquí de muntanya. Al seu torn, Port Ainé activa igualment tot el desnivell, la majoria de remuntadors i la pista infantil Gall Fer. Boí Taüll arranca amb 34% operatiu, fins a 40 cm de gruix, set remuntadors, SnowPark, pista de trineus, zona lúdica i la seua nova tirolina hivernal (caps de setmana i dies festius).Port del Comte completarà l’oferta obrint demà la zona de debutants. Finalment, Baqueira preveu obrir més de 100 quilòmetres esquiables per al pont, amb gruixos d’entre 30 i 70 centímetres.