L’enllumenat nadalenc encén la il·lusió
Guissona va encendre dimecres a la tarda l’enllumenat nadalenc. La jornada va començar a la plaça Bisbe Benlloch amb un taller de fanalets, en què se’n van elaborar més de 80, i un berenar de coca amb xocolate. Seguidament va tenir lloc una cercavila amb Els Follets Blancs del grup de teatre de La Caserna, fins a la plaça Major, on va tenir lloc l’encesa oficial dels llums. Concretament, s’han instal·lat 101 punts de llums de Nadal.
D’altra banda, el dissabte 13 de desembre Guissona celebrarà, un any més, la Fira de Nadal i d’Artesania entre la plaça Major i la plaça Bisbe Benlloch del municipi. Al matí hi haurà circ amb Quàlia i a les 12 del migdia arribarà el tió amb un espectacle familiar. A la tarda s’organitzarà un escape room i per berenar s’oferirà pa amb oli i xocolate.