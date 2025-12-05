La Ninotada recapta 3.181 € contra el dolor neuropàtic
Més de 250 persones, en l’escala en hi-fi
La Ninotada, l’escala en hi-fi solidari celebrat dissabte a Sant Ramon, va aconseguir recaptar 3.181 euros a favor d’Alianza contra el Dolor-Associació d’investigació per ajudar pacients amb dolor neuropàtic, neuràlgia del trigemin i disfunció d’ATM. La gala, organitzada per l’associació La Mansa, va comptar amb una vintena d’actuacions de veïns i entitats com L’Espígol de Cervera, el Casal Cívic de Cervera i la Unió Esportiva Sant Ramon.
Durant l’acte es va donar a conèixer la tasca d’Alianza contra el Dolor, l’única entitat a l’Estat espanyol dedicada a millorar la qualitat de vida de les persones afectades pel dolor crònic d’origen neuropàtic, un trastorn que afecta el 7 per cent de la població i que es produeix per una alteració del sistema nerviós.
El públic també va escoltar el testimoni d’Edna i Ivette Trullàs, veïnes de Sant Ramon. Van compartir la història de la seua mare, la vida de la qual va canviar fa deu anys després d’una operació d’un tumor al conducte auditiu intern que va danyar el nervi trigemin i li va provocar dolor facial crònic.