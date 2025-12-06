CONSERVACIÓ
Actuació al Parc Natural per salvar una planta aquàtica única
La restauració de 8,8 hectàrees del Pla de Salito, a la Guingueta, ha de servir per recuperar l’Hippurisvulgaris, una planta aquàtica l’única població coneguda a Catalunya de la qual es troba al Parc Natural de l’Alt Pirineu. S’han construït vuit petites basses d’alimentació superficial i basses de proveïment freàtic per recuperar la fauna d’aquesta zona. El secretari de Transició Ecològica, Jordi Sargatal, va visitar ahir la zona.