Una avaria deixa sense llum la meitat del poble d'Àger durant deu hores
L'ajuntament reclama mesures per garantir el subministrament elèctric
La localitat d'Àger (Noguera) s'ha quedat sense llum durant més de deu hores per una avaria derivada del sofreescalfament de la xarxa elèctrica. Des del consistori reclamen actuacions, tenint en compte, afirmen, que no és el primer cop que els hi passa i que els talls coincideixen en moments de l'any on el consum és més elevat. De fet, segons explica l'alcaldessa del municipi, Mireia Burgués, van patir diverses interrupcions en el servei durant la Setmana Santa. En el cas de l'incident d'aquest divendres, que ha afectat a la meitat del poble, es va iniciar cap a les vuit del vespre i no s'ha començat a resoldre fins a les sis de la matinada d'aquest dissabte. El subministrament ha quedat totalment restablert cap cap a les vuit del matí.
Burgués ha explicat que la companyia Atlas, que subministra l'electricitat a la vall, ha posat en marxa un generador per tal d'ampliar la potència de la llum. De fet, aquesta empresa presta el servei des de l'1 de desembre en substitució a Elèctrica del Montsec, amb la qual hi havia hagut múltiples protestes en els darrers anys a causa dels diversos talls i factures estimades amb un cost elevat que arribaven després que els clients estiguessin mesos sense rebre cap rebut.
L'alcaldessa d'Àger ha indicat que el pròxim dimarts està prevista una reunió entre Atlas i Endesa per parlar d'aquesta incidència. En aquest sentit, ha demanat que s'actuï amb celeritat, més tenint en compte que l'afectació és més greu durant els mesos d'hivern i que hi ha veïns amb malalties respiratòries que necessiten estar connectats a una màquina d'oxigen.
Segons detalla Burgués, tècnics de la companyia Atlas han informat que l'avaria està situada abans del transformador on es connecta la xarxa que dona llum al municipi i que, per tant, la reparació l'hauria de fer Endesa. També ha indicat que el tall de la matinada passada ha estat més llarg que els que van patir durant les vacances de la Setmana Santa, quan les interrupcions en el servei es van produir d'una forma més recurrent.
La primera edil ha conclòs que tot plegat és deu a una "manca de manteniment durant anys" i lamenta que la població hagi de patir aquests talls de llum. Així, ha reblat que cal una actuació "molt urgent" per resoldre les interrupcions en el servei, més tenint en compte que aquest cap de setmana llarg de la Puríssima es celebra una fira al municipi i és un dels moments de l'any en que la vall rep turistes.