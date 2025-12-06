SUCCESSOS
El caçador ferit per un tret a Ossó de Cinca surt de perill
La víctima i l’acompanyant mantenen que va disparar una gossa
P.E., el caçador de 19 anys que va resultar ferit divendres passats al rebre un tret de cartutxo a l’engonal a Ossó de Cinca, com va avançar SEGRE dimarts, ha sortit de perill encara que està ingressat en estat greu a l’hospital Arnau de Vilanova de Lleida. Per la seua part, la Guàrdia Civil manté oberta una investigació per aclarir les circumstàncies en les quals es va produir el tret. Les versions del ferit i del seu company de caça, M.P., de la mateixa edat i veïnat, coincideixen a assenyalar la intervenció d’una gossa de caça en el tret.
“No estàvem conduint, estàvem recollint les armes per marxar i quan anàvem a guardar-les la gossa en va tocar una i es va produir el tret”, va assenyalar M.P., que va recalcar que “no som furtius ni tampoc animals que portem les armes de qualsevol manera”.
“Tenim llicència de caça, les assegurances en regla, també els del gos, i les escopetes estan cada una a nom de qui la utilitza”, va afegir.
L’incident es va produir a última hora de la tarda, malgrat que abans que es fes fosc, va assegurar. Estaven caçant conills a la serra d’Ossó de Cinca, una de les localitats de la Franja en la qual la superpoblació d’aquest animal es considera plaga pels seus efectes sobre l’agricultura.
M.P. va auxiliar el seu company i el va portar al cotxe fins al Centre de Salut d’Albalat de Cinca, des d’on, després de les primeres cures, va ser traslladat fins a l’Arnau de Vilanova, on està ingressat des de fa una setmana.
Val a recordar que un caçador de 64 anys, veí de Torrefeta i Florejacs, va morir el 17 de novembre per un tret accidental efectuat per un company de cacera, de 30 anys i també de Torrefeta, en un vedat de Cervera. Els Mossos d’Esquadra van detenir el jove.