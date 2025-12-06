URBANISME
Continua la demolició de l’immoble esfondrat a Tàrrega
Una empresa especialitzada continuava ahir les tasques de demolició de l’immoble situat al número 34 del carrer d’Urgell de Tàrrega, que va col·lapsar parcialment dijous sense causar ferits. Així, està previst enderrocar quatre edificis contigus més, situats als números 28, 30, 32 i 36, per motius de seguretat. Tots estaven deshabitats i en estat d’abandonament. D’altra banda, el carrer estarà tallat fins que finalitzin tots els treballs.