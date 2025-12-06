Es doblen en un any les denúncies per incivisme
Les sancions per ús indegut de patinets elèctrics creixen un 230%. La policia local presenta el balanç de seguretat
Les dades presentades per la Guàrdia Urbana de Balaguer en el balanç anual de seguretat local reflecteixen un increment de les actuacions contra conductes incíviques durant l’últim any. Les denúncies relacionades amb l’ordenança municipal de Civisme han crescut un 95% respecte a l’any anterior, mentre que les infraccions vinculades als vehicles de mobilitat personal (VMP), principalment patinets elèctrics, han crescut més d’un 230%, conseqüència directa del reforç en els controls i la vigilància.
Asseguren que aquest augment respon a una vigilància més activa i controls. A l’estiu es van requisar més de 20 patins elèctrics, la majoria utilitzats per menors. Des de la policia van avançar que coincidint amb l’entrada en vigor de la nova normativa de VMP a començaments d’any, s’intensificaran les actuacions contra el seu ús indegut. Així, afirmen que això millorarà tant la seguretat viària com la convivència ciutadana. El 2026 la Guàrdia Urbana de Balaguer incrementarà la plantilla amb una convocatòria ja en marxa per incorporar quatre nous agents. Aquest reforç es complementarà amb l’augment de dispositius preventius, la incorporació d’avenços tecnològics i el futur desplegament d’una xarxa municipal de videovigilància prevista per a l’any que ve.
D’altra banda, la Guàrdia Urbana va celebrar ahir actes en honor a la seua patrona, la Verge del Miracle.