CONSULTA
Gósol vota demà si deixa Lleida per integrar-se a la província de Barcelona
El municipi de Gósol, al Berguedà, celebra demà una consulta ciutadana per decidir si deixa de pertànyer a la demarcació de Lleida i s’integra a la de Barcelona. L’alcalde, Rafel López, defensa que el canvi seria “clau per garantir el futur del poble”, encara que assegura que el consistori “respectarà plenament” el resultat de les urnes.
Amb poc més de 200 habitants, Gósol és l’únic municipi del Berguedà adscrit administrativament a Lleida, una situació que, segons López, genera “greuges constants i dificultats de gestió”.
El poble queda sovint fora de programes finançats per la diputació de Barcelona, fins i tot en temes com la prevenció d’incendis. “El foc no entén de divisions provincials”, subratlla.
Entre els veïns, les opinions estan dividides. Alguns, com Maria Àngels Molins, creuen que la integració amb Barcelona facilitaria serveis. Altres, com Josep Tomàs, defensen la pertinença a Lleida “per nostàlgia i sentiment”.
D’altra banda, també pesen els arguments pràctics: Berga està a menys distància que la Seu d’Urgell, i la vida diària del municipi s’orienta cap al Berguedà. Si el sí guanya, el canvi podria tardar més d’un any a fer-se efectiu.