Mor un motorista en xocar contra un camió a Ponts
L'accident s'ha produït a la carretera C-1412a
Un motorista ha mort aquest dimarts al matí en xocar frontalment amb la seua motocicleta contra un camió a Ponts. Segons el Servei Català de Trànsit, l'accident s'ha produït per causes que s'investiguen quan faltaven pocs minuts per a tres quarts de deu a l'altura del punt quilomètric 2,6 de la C-1412a. El conductor del camió ha resultat il·lès.
A causa del xoc, el dipòsit de combustible del camió ha perdut carburant i els dos vehicles han acabat incendiats.
Arran del sinistre, els serveis d'emergència han activat cinc patrulles dels Mossos d’Esquadra, un helicòpter medicalitzat i dos ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), i set dotacions dels Bombers de la Generalitat, que han treballat en les tasques d'extinció de l’incendi de la motocicleta i el camió implicats i han contingut la fuita de gasoil.