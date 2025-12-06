Recuperen sis edificis paralitzats, que sumaran 165 pisos al mercat
Ajudaran a rebaixar la pressió habitacional i alguns immobles es destinaran al lloguer
Balaguer ha començat a deixar enrere algunes de les cicatrius més visibles de la crisi immobiliària del 2008. En l’últim any i mig, empreses i promotors han reprès sis promocions d’edificis de pisos que portaven més d’una dècada paralitzats, abandonats o a mig construir. En conjunt, aquestes actuacions permetran sumar ben aviat 165 nous pisos al mercat en una ciutat declarada com a tensionada per l’alta demanda d’habitatge.
Bona part d’aquestes estructures van quedar congelades després de l’esclat de la bombolla immobiliària. Un dels exemples més emblemàtics de la capital de la Noguera és el gran bloc de més de mig centenar de pisos del carrer Urgell, que durant anys es va convertir en un símbol de l’aturada constructora.
L’edifici ja ha estat adquirit per un promotor privat, que preveu reactivar les obres a començaments del 2026. En les sis promocions recuperades hi ha habitatges orientats a la venda i lloguer, d’altres es troben en fase final d’acabats per sortir al mercat en els propers mesos i la resta han estat ja venuts. Es tracta, majoritàriament, de pisos a preus més assequibles que els d’obra nova convencional, al tractar-se de projectes iniciats en un altre context.
La possibilitat de prorrogar les llicències d’obres d’aquests esquelets urbanístics va ser la mesura que va facilitar que els promotors s’animessin a invertir-hi de nou encara que en molts casos ha estat necessari actualitzar projectes, renovar instal·lacions i adaptar els edificis a la normativa actual, especialment en accessibilitat i eficiència energètica.
La reactivació d’aquestes promocions es produeix en un context de forta pressió sobre el mercat de l’habitatge. Balaguer està considerada una ciutat tensionada a causa del desequilibri entre l’oferta i la demanda, una situació que s’ha agreujat en els últims anys. Així, part d’aquestes noves promocions es destinarà al lloguer, un factor clau per alleujar la situació de moltes famílies.
L’alcaldessa de Balaguer, Lorena González, va valorar positivament aquesta recuperació del parc immobiliari i va subratllar que “és una molt bona notícia perquè s’incrementa el nombre d’habitatges disponibles i es rebaixa una mica la pressió del mercat”. Va afegir que la combinació de venda i lloguer permetrà atendre perfils diversos de sol·licitants, des de parelles joves a famílies monoparentals o altres demandes.
Les promocions reactivades es reparteixen per diferents punts de la ciutat, la qual cosa contribueix a una distribució més equilibrada de la nova oferta. En concret se situen al carrer Noguera Pallaresa, l’avinguda Francesc Macià, el passeig de l’Estació, el carrer Divina Pastora, el carrer Girona i el carrer Urgell, on es concentra una de les actuacions de més envergadura.
Algunes de les promotores són de la mateixa ciutat, i també han optat per contractar empreses locals per a la instal·lació de serveis, acabats i subministraments. Des del sector destaquen que aquesta reactivació no només té impacte en l’accés a l’habitatge, sinó que també genera activitat econòmica i ocupació. Part d’aquests edificis van arribar a ser a la borsa de la Sareb, cosa que reflecteix la llarga travessia administrativa que han viscut fins a tornar al circuit immobiliari.
Paral·lelament, l’ajuntament ha continuat exercint el dret de tempteig per incrementar el parc d’habitatge social. En aquest marc, s’han adquirit pisos al carrer Miracle, a Pablo Neruda i al carrer Santa Maria, (operació iniciada per l’anterior equip de govern). Actualment, gestiona 54 pisos propis, 11 a càrrec de l’Agència de l’Habitatge, i 83 més, de la borsa de mediació. Tots aquests estan ocupats.