Renoven la llar d’infants per guanyar més alumnes
És a l’escola de Preixens i s’ha reformat tot el pati
Preixens ha finalitzat recentment les obres de renovació de la llar d’infants de l’escola per potenciar el benestar dels nens i nenes i reforçar el contacte directe amb la naturalesa. Aquesta actuació ha comptat amb un pressupost de 30.500 euros i ha estat possible gràcies al finançament del departament d’Educació.
Les millores s’han centrat tant en els espais interiors com en l’àrea exterior del centre, especialment als patis. A l’aula de la llar s’han renovat els armaris i s’han instal·lat nous estors, la qual cosa permet millorar la comoditat dels nens i de l’equip docent, a banda d’afavorir un ambient més funcional, acollidor i adaptat a les necessitats dels petits.
Des del consistori i la direcció del centre se subratlla que aquesta renovació vol fer més atractiva l’oferta educativa i augmentar la inscripció de nous alumnes el pròxim curs.
D'altra banda, un dels canvis més destacats és al pati exterior, que ha estat completament renovat amb fusta i altres materials amb textures naturals. Està dissenyat per fomentar el joc lliure, la creativitat, l’exploració i la interacció amb l’entorn.
El pati s’ha convertit en un espai de convivència amb la naturalesa, amb zones verdes i racons pensats per experimentar, observar i descobrir el medi natural.