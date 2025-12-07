SERVEIS
Àger registra un tall de llum de deu hores en ple pont
Un sobreescalfament de la xarxa deixa el poble des de divendres a les 20 h sense subministrament. Porta anys amb incidències
Els veïns i les empreses d’Àger van passar més de deu hores sense subministrament elèctric divendres per una avaria causada pel sobreescalfament de la xarxa. L’ajuntament ha reclamat l’adopció de mesures davant de la freqüència amb què es produeixen les interrupcions. Els talls coincideixen amb moments en què el consum és més elevat. Segons va explicar l’alcaldessa, Mireia Burgués, van patir diverses interrupcions en el servei durant la Setmana Santa passada.
L’incident de divendres, que va afectar la meitat del poble, es va iniciar cap a les 20.00 hores i no es va començar a resoldre fins a les 6.00 hores d’ahir dissabte. El subministrament va quedar totalment restablert sobre les 8.00. Burgués ha explicat que la companyia Atlas, que subministra l’electricitat a la vall, ha engegat un generador per ampliar la potència de la llum. Aquesta empresa presta el servei des de l’1 de desembre en substitució d’Elèctrica del Montsec, objecte de múltiples protestes en els últims anys a causa dels freqüents talls i l’emissió de factures estimades amb preus inflats, que els veïns rebien després d’haver passat mesos sense facturació.
Segons Burgués, tècnics de la companyia Atlas van informar que l’avaria està situada abans del transformador on es connecta la xarxa que dona llum al municipi i que, per tant, la reparació hauria de dur-la a terme Endesa. També va indicar que el tall de la passada matinada va ser més llarg que els que van patir durant les vacances de la Setmana Santa passada.
L’alcaldessa va atribuir les repetides incidències en el subministrament elèctric a una “falta de manteniment durant anys” i va lamentar que la població hagi de patir aquests talls. Així, va recalcar que és necessària una actuació “molt urgent” per resoldre les interrupcions en el servei. I més tenint en compte que aquest cap de setmana hi ha una fira al municipi i es tracta d’un dels moments de l’any en què la vall rep turistes.