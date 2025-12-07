El 'sí' al canvi de província de Gósol cap a Barcelona s'imposa amb un 88%, amb una participació de poc més de 50%
Un total de cent veïns han participat en la consulta popular, que ha rebut 12 vots negatius
Un total de 88 veïns de Gósol (Berguedà) han donat suport al consistori per a què sol·liciti un canvi de demarcació i el poble quedi integrat a la de Barcelona. A la consulta popular, celebrada aquest diumenge entre les 10 i les 14 hores, han participat fins a cent veïns, poc més de la meitat dels que estaven convocats a les urnes. Mentrestant, dotze han optat pel 'no' i no s'ha registrat cap vot en l'opció 'no sap / no contesta'. L'alcalde del municipi, Rafael López, ha dit que els resultats permeten "vehicular" una demanda que hi havia a la localitat des de feia anys i que ara es posaran a "treballar per intentar que la voluntat del poble es faci realitat", tot posant-se en contacte amb les administracions superiors.
De fet, el pròxim pas és demanar un informe favorable al canvi a les diputacions, el Consell Comarcal del Berguedà i la Generalitat. A més, des del consitori també se n'elaborarà un altre exposant la situació i reflectint els resultats de la consulta.
El president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, ha assegurat en un missatge a X que respectaran "com no podria ser d'altra manera" la decisió dels gosolans i que tindran "tot el suport pertinent". El canvi de província l'ha d'aprovar el Congrés dels Diputats.