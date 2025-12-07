TURISME
Gran arrancada de l’esquí, que busca assegurar-se neu i relleu generacional
El sector inverteix en canons davant del descens de les nevades els últims anys
Les estacions d’esquí del Pirineu lleidatà gaudeixen d’un dels millors inicis de temporada dels últims anys. Totes han obert per al pont de la Puríssima, sumen 148 km esquiables, prop del 50% de la superfície total, i acumulen entre 20 i 70 cm de neu. Aspiren a consolidar els 1,4 milions de forfets després d’invertir 14 milions d’euros.
Les estacions del Pirineu lleidatà disfruten d’un dels millors inicis de temporada dels últims anys. Totes les d’esquí alpí estan obertes durant el pont de la Puríssima, sumen 148 quilòmetres de pistes, prop de la meitat de la seua superfície esquiable, i acumulen entre 20 i 70 cm de neu. La temporada va arrancar el 29 de novembre amb l’obertura de Baqueira-Beret, seguida per Espot, Port Ainé i Boí Taüll dijous i Port del Comte divendres.
Quant al nòrdic, Tavascan va obrir ahir tots els seus circuits, mentre que també han obert zones d’iniciació Lles de Cerdanya, Sant Joan de l’Erm i Tuixent-la Vansa.
El sector afronta la temporada amb optimisme, malgrat que amb la mirada posada a sortejar grans desafiaments. Un és l’envelliment de la base de clients i la necessitat de captar nous públics.
Per assolir aquesta meta guanyen pes iniciatives com el programa Esport Blanc Escolar, que iniciarà la propera setmana la tretzena edició i ja suma prop de 10.000 alumnes de 25 centres educatius del Pirineu, als quals ha donat a conèixer la pràctica de l’esquí i altres esports d’hivern, mentre proporciona estabilitat laboral a tècnics esportius.
Un segon desafiament el planteja la creixent influència del canvi climàtic, que ha reduït sensiblement les nevades els últims anys. Inversions en sistemes d’innivació i mesures per guanyar sostenibilitat busquen mitigar aquests efectes per garantir la viabilitat d’aquesta activitat.
La previsió per a aquesta campanya és que duri fins al 6 d’abril. Sumaria 129 dies, sempre que les condicions meteorològiques ho permetin.
El sector espera consolidar la xifra d’1,4 milions de forfets venuts, una fita que s’ha superat en les quatre últimes temporades i reforça el paper del Pirineu de Lleida com a destinació de turisme de neu a l’Estat.
La demarcació ha rebut més d’un milió d’esquiadors anuals de mitjana els últims 18 anys, i sumen 22 milions de visitants. Les estacions van rebre la passada temporada tres de cada deu (28%) dels esquiadors a l’Estat, amb un 28,33% dels forfets venuts, segons dades de l’Associació Turística d’Estacions d’Esquí i Muntanya (Atudem).
A banda de l’impacte econòmic directe del sector a Lleida, estimat en 317 milions la passada temporada, l’esquí genera ocupació: al voltant de 2.200 llocs de treball directes i 8.000 de vinculats indirectament, des d’hotels i restaurants fins a empreses d’esports.
La inversió d’aquest any assoleix els 14,4 milions d’euros i se centra en la millora de la sostenibilitat, l’adequació de les pistes per aprofitar millor la neu i l’eficiència dels sistemes d’innivació, a part d’inversions en establiments de restauració i altres serveis.
Al llarg de l’última dècada, aquestes inversions sumen més de 151 milions d’euros, una cosa que reflecteix el compromís amb la modernització i l’adaptació davant els reptes del canvi climàtic. Actualment, les estacions disposen de 1.572 canons per innivar 171,44 quilòmetres de pistes, una xifra que suposa un 54,3 per cent de cobertura de la superfície total esquiable.