Llardecans estrena la sala polivalent reformada
L’alcalde de Llardecans, Xavier Mor, i la delegada de la Generalitat a Lleida, Núria Gil, van inaugurar ahir la reforma de la Sala de Ball Polivalent, un espai clau per a la dinamització social, cultural i lúdica de la localitat.
Els treballs han tingut un pressupost de 260.000 euros, la major part dels quals coberta amb càrrec al PUOSC (Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya). Les obres han inclòs, en aquest sentit, diverses actuacions de millora de l’eficiència energètica i la substitució de la coberta d’amiant per una altra amb claraboies que permeten l’entrada de la llum natural.
L’edifici també compta amb un sistema d’aerotèrmia per a la millora de la climatització i que redueix el consum elèctric. L’immoble reformat, que conserva la paret de pedra de la façana i les llotges del primer pis, disposa de plaques solars.