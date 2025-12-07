REGS
Nova patacada a modernitzar l’Urgell amb gairebé un 83% de vots contraris a la Fuliola
La col·lectivitat número 2, vinculada al president del Canal, Amadeu Ros, és la de més superfície amb gairebé 7.000 ha. Fins ara, quatre col·lectivitats i 15.500 ha s’han mostrat contràries al projecte
El no es va imposar rotundament ahir en la votació de la col·lectivitat número 2 del canal d’Urgell en la consulta sobre la proposta de modernització del sistema de reg. Un 82,7% dels vots emesos van ser contraris al projecte, mentre que un 15,9% hi van donar suport. En total, es van emetre 1.471 vots, dels quals 1.217 van ser nos, 235 sís i hi va haver 15 vots nuls i 4 en blanc. Aquesta és la quarta col·lectivitat que es postula en contra d’aquest projecte després de la dels Alamús, que hi va votar no el 24 de novembre; la de Térmens, el 28, i la de Mollerussa, dimarts passat, 2. Només les Borges Blanques va donar-hi el sí però amb una ínfima participació. De gairebé 350 de partícips amb dret a vot, tan sols 47 van acudir a les urnes, un 13,4% del cens. El sí es va imposar amb 50 vots davant de 43 nos. En total, són els propietaris de 15.500 ha de les 70.000 del regadiu, un 21,4%, els que fins ara s’han mostrat contraris a la reconversió tal com està plantejada (vegeu les claus). Avui votarà la col·lectivitat d’Artesa de Lleida amb una extensió de 5.400 ha.
El president de la col·lectivitat número 2 de la Fuliola, Ramon Llavall, va destacar que el resultat de la votació demostra que “amb aquestes condicions la gent no està disposada a embargar-se perquè el moblament de les finques és molt car i és molt difícil d’assumir en els temps actuals”. Llavall va afirmar que “és molt complicat” i va afegir que “l’administració ha de posar una mica més” de la seua part.
Amb referència a la votació, Llavall va explicar que “no n’havíem fet cap d’aquesta envergadura abans i, malgrat que hi ha molta gent gran i persones que viuen fora, la participació ha estat bé”.
La col·lectivitat de la Fuliola és la que té més hectàrees en superfície regable, un total de 6.950, distribuïdes entre els municipis d’Agramunt, Puigverd d’Agramunt, Tàrrega, Tornabous, Barbens, la Fuliola, Castellserà, Penelles, Anglesola i Ivars d’Urgell. Es dona la circumstància que el president del Canal d’Urgell, Amadeu Ros (que defensa la modernització però demana més fons), pertany a aquesta col·lectivitat.
Les votacions es van celebrar al poliesportiu de la localitat durant tot el matí, de 10 a 13 hores, i es van habilitar un total d’11 meses amb urnes segons la demarcació. A la de Santa Maria de Montmagastrell hi va haver gairebé un empat amb 44 a favor de modernitzar i 46 en contra, mentre que a la resta es va imposar amb claredat el no.