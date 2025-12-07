Un pont excepcionalment blanc
La inusual abundància de neu per a aquestes dates i la distribució per les dos cares del Pirineu obren una campanya hivernal amb bones expectatives per al sector turístic
“Hi ha hagut pocs anys amb tanta neu a totes les estacions en aquestes dates. El cartell d’exposicion és molt bo”, assenyalava ahir Josep Castellarnau, president d’Hostaleria de Lleida. La inusual abundància de neu i la seua distribució per comarques tant de la cara nord del Pirineu com de la sud ha permès avançar al pont del 6-8 de desembre l’inici de la campanya d’esquí a totes les estacions de la demarcació, una cosa inusual des de fa almenys una dècada per la reducció del volum de neu i el retard en la seua arribada que provoca el canvi climàtic.
Aquesta obertura generalitzada augura una campanya hivernal positiva per al sector turístic lleidatà, especialment el de la muntanya. “L’important és que hi ha neu i la gent començarà a tenir un bon regust per al Nadal”, indica el president dels hotelers lleidatans, que anota que s’estan complint les previsions d’ocupació per al pont: “Estem entre un 80% i un 85%, encara que algunes zones estan per sobre del 90%”, assegura.
Les estacions d’esquí alpí de Lleida oferien ahir 148 quilòmetres de pistes esquiables, amb el gruix a Baqueira (107), xifres menors a Boí Taüll (15), Espot (14) i Port Ainé (11) i tot just un km testimonial a Port del Comte.
Tavascan, que no obre les pistes d’alpí aquest any, té l’oferta de nòrdic més gran amb 15 km, mentre que Lles, Aransa, Sant Joan de l’Erm i Tuixent-la Vansa ofereixen petits recorreguts.
Guils-Fontanera permet itineraris amb raquetes i a Virós-Vallferera només obren serveis turístics. “Que hi hagi neu a totes les zones repercuteix en tots els negocis en general, no només als allotjaments”, assenyala Castellarnau, que preveu que, en cas de mantenir-se les condicions actuals, “el dia 26 arrancarem” el gruix de la campanya.