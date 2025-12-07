Presenten l’edició il·lustrada de ‘Pedra de tartera’ a la biblioteca

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Tremp va acollir ahir la presentació del còmic de Pedra de tartera a la Biblioteca Pública Maria Barbal, en un acte que s’emmarca dins de la celebració dels quaranta anys de la publicació de la novel·la original de l’autora pallaresa Maria Barbal (Tremp, 1949). El llibre gràfic, editat per Columna, inclou il·lustracions d’Áurea López i guió d’I.L. Escudero. L’edició gràfica posa en relleu l’univers de la novel·la amb una mirada visual que complementa el relat literari.