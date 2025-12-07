SEGRE

Presenten l’edició il·lustrada de ‘Pedra de tartera’ a la biblioteca

La presentació de l’edició il·lustrada de ‘Pedra de tartera’. - B.M.B.

Tremp va acollir ahir la presentació del còmic de Pedra de tartera a la Biblioteca Pública Maria Barbal, en un acte que s’emmarca dins de la celebració dels quaranta anys de la publicació de la novel·la original de l’autora pallaresa Maria Barbal (Tremp, 1949). El llibre gràfic, editat per Columna, inclou il·lustracions d’Áurea López i guió d’I.L. Escudero. L’edició gràfica posa en relleu l’univers de la novel·la amb una mirada visual que complementa el relat literari.

