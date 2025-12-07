TRÀNSIT
Vuit ferits en una col·lisió en un túnel de la C-14 a Coll de Nargó
Tots ells de caràcter lleu i es va haver de tallar la via, cosa que va causar retencions. L’Alt Urgell va ser la comarca lleidatana que va registrar més mobilitat
L’Alt Urgell va ser la comarca lleidatana que ahir va registrar més complicacions viàries amb motiu de l’operació sortida del pont de la Puríssima. L’incident més greu va ser una col·lisió per encalç entre dos vehicles a l’interior d’un túnel de la carretera C-14 al seu pas per Coll de Nargó, a prop de l’embassament d’Oliana. Vuit persones van resultar ferides de caràcter lleu. El sinistre es va produir a les 11.44 hores al quilòmetre 149. Al lloc van acudir patrulles dels Mossos d’Esquadra, vuit dotacions dels Bombers de la Generalitat i ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). El sinistre va obligar a tallar la via, inclòs el túnel, la qual cosa va generar ràpidament cues quilomètriques en els dos sentits. Posteriorment es van fer desviacions senyalitzades per la via de servei, però es van mantenir les congestions de circulació.
La carretera C-14 també va registrar ahir al matí retencions i circulació lenta entre els municipis d’Oliana i Organyà en direcció a la Seu d’Urgell. Precisament, també hi va haver cues a la capital de l’Alt Urgell per accedir a Andorra, concretament de fins a sis quilòmetres a l’N-145 cap a les Valls de Valira i de 3,5 a l’N-260 de vehicles procedents de la Cerdanya, segons va informar el Servei Català de Trànsit.
Mig milió de cotxes
Prop de 438.000 vehicles van sortir de l’àrea metropolitana de Barcelona des de les 15.00 hores de divendres fins a les 15.00 hores d’ahir, segons Trànsit. Es tracta del 95% dels 460.000 vehicles previstos en l’operació sortida del pont de la Puríssima. Les retencions totals van ser un 14% inferiors en longitud i durada respecte al 2024, i el pic d’aquestes, un 20% inferior al del 2024. El punt àlgid, amb 92 quilòmetres de retencions als 12.000 km de la xarxa viària catalana, es va registrar a les 12.30 hores. Una de les vies amb més incidències ha estat l’AP-7.
El control del trànsit fins demà es portarà a terme amb dos helicòpters i tres carros de radars, mentre que els Mossos d’Esquadra faran un total de 910 controls i desplegaran 1.425 efectius, centrats a vigilar l’excés de velocitat, alcohol i drogues.