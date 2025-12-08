A concurs la reforma de la plaça Europa, que es farà més acollidora
L’ajuntament de Tàrrega ha tret a concurs les obres per remodelar la plaça Europa. El pressupost ascendeix a 389.760,70 euros i la licitació s’ha dividit en quatre lots: pavimentacions (240.786,06 euros), instal·lació de parcs infantils (99.606,20 euros), renovació d’enllumenat públic (39.114,12 euros) i dotació de mobiliari urbà (10.254,27 euros). L’àmbit d’actuació és de 2.800 m2 i el termini d’execució és de sis mesos.
Urbanitzada el 1987, ha estat objecte de diverses millores, però ara es considera necessària una intervenció integral per adaptar l’espai a les demandes i necessitats veïnals. El nou projecte vol convertir la plaça en un espai més verd, sostenible i acollidor. Les obres s’adjudicaran abans d’acabar l’any i es convertiran en una de les principals actuacions urbanístiques de l’exercici 2026.
El projecte posa especial atenció en la creació d’una gran zona de jocs infantils a la part central. Es preveu instal·lar més tobogans, gronxadors, piràmides de corda, torres amb mòduls i altres jocs adaptats. A més, es col·locarà escorça de pi.
Quant als espais verds, es preveuen sis parterres enjardinats envoltats de bancs. També es renovarà l’enllumenat públic mitjançant 22 columnes amb bombetes led.