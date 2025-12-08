FIRES
Rècord de vendes a Castelldans i Cervià
La 27 Fira de l’Oli Nou de Castelldans va superar ahir totes les expectatives en una jornada marcada pel bon temps. Segons les primeres estimacions, es van vendre aproximadament 13.000 litres d’oli, una xifra que confirma l’interès pel producte local, segons l’ajuntament. Més d’un miler de visitants van recórrer les 16 parades del certamen. Per la seua part, la cooperativa de Cervià de les Garrigues va vendre 15.000 litres d’oli, gairebé un 30% més que l’any passat. Prop de 400 persones van visitar el molí per veure el procés d’elaboració i 350 van participar en el dinar popular.