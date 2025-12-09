Més de 80.000 euros per millorar camins de l’horta del Parc del Segre
L’ajuntament de la Seu d’Urgell encara la tercera fase de la millora dels camins dels horts del Parc del Segre, a la partida de Sant Ermengol. La junta de govern local ha aprovat de manera inicial el projecte de l’actuació, que suposa un import de 83.699 euros. Les obres, segons detalla el document, s’allargaran un mes.
Es tracta d’una sèrie de camins que donen accés a horts i zones de cultiu i que tenen unes mesures d’ample que oscil·len entre els 3 i els 4 metres. Tots els camins estan sense asfaltar i la tipologia de trànsit que suporten obliga a portar a terme tasques de manteniment periòdiques. L’objectiu de l’actuació és millorar l’estat dels camins i allargar-lo el màxim de temps possible. L’ajuntament ha explicat que abans d’executar la millora comunicarà als veïns l’inici de les obres per causar les menors molèsties possibles.
El projecte de manteniment contempla també l’habilitació de reductors de velocitat. Aquests ajudaran a garantir la seguretat dels vianants, ja que es tracta d’un camí sense voreres i que està transitat tant per vehicles com per vianants o bicicletes de manera simultània. El paviment del camí serà d’aglomerat asfàltic.