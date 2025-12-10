Entitats i ajuntaments porten al TSJC la planta de biogàs de la Sentiu
Presenten dos recursos a l’apreciar irregularitats en la tramitació i risc per a la bioseguretat. Busquen establir precedent i frenar un model “especulatiu”
Municipis, entitats i col·lectius veïnals van presentar ahir les accions judicials iniciades davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) contra el Pla Especial Urbanístic Autònom que autoritza la planta de biogàs que Sentiu Bioenergy SL promou a la Sentiu de Sió. Veïns afectats i les entitats Pobles Vius, Assemblea Pagesa, Ergell i Ipcena han formalitzat una demanda amb el suport d’una campanya de finançament col·lectiu a Goteo.org, que ja ha recaptat més de 21.000 euros. Per la seua part, els ajuntaments de Bellcaire d’Urgell, Tornabous, Bellpuig i les Borges Blanques s’hi han sumat amb el seu propi recurs.
El contenciós es fonamenta en la defensa dels principis de planificació territorial, proximitat energètica, transparència i bon govern. Els recurrents aprecien falta d’anàlisi d’alternatives, la vulneració de la Llei d’Espais Agraris i afectació ambiental a zones protegides amb espècies en perill, com el sisó. Els contraris a la planta al·leguen incompliments urbanístics, ambientals i sanitaris. Adverteixen que la planta “posa en risc la bioseguretat ramadera” en un context crític per la pesta porcina africana, la dermatosi nodular bovina i la grip aviària.
L’advocat de Pobles Vius, Eduard de Ribot, va assegurar que el procés administratiu seguit és “absolutament irregular” i que l’aval de la Comissió de Territori al pla urbanístic és contrari a dret. Va apuntar que la planta és una indústria que no respecta les distàncies de bioseguretat respecte a una explotació bovina situada a 460 metres i a menys de 300 del camí d’accés. De Ribot va afegir que el projecte hauria eludit la seua classificació com a sòl industrial al qualificar-se com a “servei tècnic” per evitar modificar el POUM de la Sentiu.
Per la seua part, l’alcalde de Bellcaire d’Urgell, Jaume Montfort, va alertar que la planta “perjudica la salut i la seguretat de les persones, així com la preservació del territori, que és la nostra riquesa”. Va reclamar a l’ajuntament de la Sentiu que no atorgui la llicència d’obres i va afirmar que no existeix un problema real de gestió de purins que justifiqui el projecte.
Els promotors repliquen que el projecte compleix la normativa
L’empresa promotora de la planta de biogàs de la Sentiu de Sió, Sentiu Bioenergy SL (filial del grup danès CIP), va defensar que el projecte “ha seguit escrupolosament tota la legalitat i normativa aplicable” durant la seua tramitació i va insistir que ja disposa de contractes firmats amb més de 350 ramaders locals. La companyia va expressar la seua “plena confiança” en els processos administratius i en la solidesa de tots els permisos obtinguts per desenvolupar una instal·lació que, subratlla, contribuirà a la gestió sostenible dels purins i a la viabilitat de la indústria ramadera a la comarca. Va afegir que la planta té “totes les garanties urbanístiques, ambientals i sanitàries” i serà construïda amb tecnologia d’última generació, utilitzada amb èxit en altres projectes europeus. Sentiu Bioenergy va reivindicar que el biogàs representa una alternativa renovable i necessària.