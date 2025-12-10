Presenten una guia pionera d’orientació i inserció laboral
El consell comarcal ha presentat la nova Guia de Serveis d’Orientació i Inserció laboral del Pla d’Urgell, un recurs elaborat de forma col·laborativa entre el mateix ens comarcal i diverses entitats del tercer sector com Acudam, Aspid, Creu Roja, Fundació ONCE i Talma. El president del consell, Carles Palau, va explicar que la guia naix després de detectar que persones que busquen feina sovint no saben a quina porta trucar. Així mateix, han constatat que els mateixos professionals no disposaven en molts casos de tota la informació necessària per derivar aquestes persones al recurs més adequat.