REGADIUS
Acorden pausar la modernització del canal d’Urgell per guanyar adhesions
El Govern i la direcció de la comunitat coincideixen a ajornar la votació del dia 21
La direcció de la comunitat de regants del Canal d’Urgell i la Generalitat van acordar ahir donar pausa a la modernització del regadiu. Això suposa ajornar la votació prevista per al dia 21 i obrir una nova fase de negociació per obtenir adhesions a un projecte que han rebutjat 6 de les 7 col·lectivitats que ho han votat.
Pausa a la modernització del canal d’Urgell. Aquest és l’acord al qual van arribar ahir el conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, i membres de la junta de la comunitat de regants en el transcurs d’una reunió a Mollerussa. Això suposa ajornar la votació prevista per al dia 21, una cosa que s’haurà de ratificar en un ple la setmana vinent. Les dos parts busquen així guanyar temps per negociar canvis en la proposta actual i guanyar adhesions a un projecte que ha xocat amb el rebuig de sis de les set col·lectivitats que l’han votat. Aquest és el segon ajornament que es planteja en la votació sobre la modernització, prevista inicialment per a l’octubre i després per al dia 21 d’aquest mes. Ara per ara no té nova data, però el president de la Comunitat General de Regants, Amadeu Ros, va expressar el seu desig que la pausa no s’allargui gaire i es reprengui “a finals de gener o principis de febrer”. Tanmateix, va reconèixer que el calendari dependrà tant del treball tècnic com de les negociacions polítiques i pressupostàries. Per la seua part, algunes col·lectivitats de regants mantenien ahir les votacions previstes sobre la modernització, mentre que d’altres decidiran si les ajornen.
En la reunió a Mollerussa, el conseller va explicar que es crearan grups de treball, es fixarà un nou calendari i s’estudiaran propostes per oferir als regants diferents opcions de transformació. Sobre l’augment dels fons públics per a la modernització que esperen els regants i demana el Parlament, Ordeig va demanar prudència i va evitar concretar xifres. Va explicar que l’ajornament obre “una nova fase” per analitzar fins a quin punt es poden ampliar, modificar o explicar millor els recursos disponibles, però va rebutjar convertir el debat en una “negociació pública” de números. “És el projecte més important del territori dels propers 50 anys”, va subratllar.
Per la seua part, Ros va advertir que “no pot existir una batalla entre el no i el sí. La gent que vol modernitzar ha de poder fer-ho com més aviat millor, i a aquells que no ho volen, els ajudarem des de l’oficina del regant. Al final, s’acabaran convencent”, va dir.