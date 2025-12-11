Aigua segura per a deu mil veïns
Malles als dipòsits a l’espera de construir el nou l’any 2029 amb ajuts del PUOSC. Renoven la concessió del servei i l’empresa elegida instal·larà els comptadors a les cases
L’ajuntament d’Alcarràs va iniciar ahir les obres per col·locar malles a les dos basses que emmagatzemen aigua de boca, amb una capacitat de 1.000 metres cúbics cada una, a l’espera que el 2029 es pugui construir el nou dipòsit de 4.000 metres quadrats ampliables a 2.000 més.
El consistori va presentar aquesta actuació al Pla Únic d’Obres i Serveis de la Generalitat (PUOS) de 2025-2029 amb la intenció d’executar-la com més aviat millor, però la Generalitat l’ha previst l’últim any. Li concedeix una subvenció de 500.000 euros, el consistori compta amb una altra aportació de 300.000 del Pla de Salut de la Diputació i la resta fins al milió d’euros que costa l’obra ho sufragaran amb fons municipals. Mentrestant, l’ajuntament ha optat per instal·lar malles per evitar que caigui vegetació o escombraries a l’aigua o que s’hi posin aus. Els animals terrestres no tenen accés a les basses, ja que estan tancades, va explicar l’alcalde, Jordi Castany. Aquesta és una actuació prioritària, ja que les actuals instal·lacions no s’ajusten a la normativa sanitària. No obstant, el proveïment és totalment apte per al consum, ja que s’aplica un sistema de cloració. La instal·lació de les malles també contempla que estiguin assegurades per resistir el pes en cas que hi hagi nevades d’importància. L’actuació costarà uns 14.000 euros, segons va apuntar Castany. L’ajuntament licitarà a primers d’any l’explotació del servei d’aigua de boca, que en l’actualitat fa Agbar, que té la concessió fins a finals del 2025. La nova adjudicatària serà l’encarregada d’instal·lar els comptadors a les més de 4.500 llars de la població, una intervenció pressupostada en 4 milions d’euros, ja que en alguns punts caldrà executar obres. Alcarràs és un dels més de quaranta municipis als quals l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) cobra més per no donar aquest servei (vegeu el desglossament).
L’ACA cobra més als 45 municipis de Lleida sense comptador
L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) cobra més per l’aigua de boca a 45 municipis de Lleida perquè no han instal·lat comptadors. L’organisme regularitza el cànon als consistoris per gastar més aigua de la que declaren anualment. En aquestes condicions es troben Alcarràs i Torres de Segre, al Segrià, i altres municipis com Castelldans, Miralcamp o la Pobla de Segur. La Diputació contempla ajuts que superen els 20 milions d’euros per instal·lar-los en els propers tres anys a Castelldans, Castelló de Farfanya, el Cogul, Golmés, la Sentiu de Sió, Solsona, Torrefarrera, Torres de Segre i Torre-serona. A Alcarràs, la nova adjudicatària del servei s’encarregarà de renovar la potabilitzadora.