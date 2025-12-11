Assalta un menor per robar-li un patinet elèctric i deixar-lo en un restaurant de Tàrrega com a fiança d’una consumició
El lladre, de 19 anys, va ser detingut diumenge passat i també de l'acusa d'assaltar tres adolescents a punta de navalla
Assaltar un menor a Anglesola per robar-li un patinet elèctric i deixar-lo en un restaurant de Tàrrega com a fiança d’una consumició. Això és el que suposadament va fer un jove de 19 anys que diumenge passat va ser detingut pels Mossos d’Esquadra a la capital de l’Urgell.
També l’acusen d’assaltar a punta de navalla tres menors per robar-los-hi una cartera. Va ser arrestat com a presumpte autor dos delictes de robatori amb violència i intimidació. L’arrest és el resultat d’una investigació després que els Mossos tinguessin coneixement d’un robatori amb violència comès al carrer del Carme de Tàrrega. Al voltant de la 1.00 h de la matinada de dissabte passat un jove va amenaçar amb una navalla tres menors i va robar la cartera a un d’ells.
Les indagacions, amb la col· laboració de la Policia Local de la capital de l’Urgell, van permetre identificar el presumpte autor del robatori, que va ser localitzat i detingut a les 20.55 hores de diumenge al carrer Segle XX. A més, es dona la circumstància que la tarda del mateix dia 7 es va recuperar, en un local de restauració ubicat al carrer Sant Pelegrí, un patinet elèctric que constava com a sostret el passat 26 de novembre a Anglesola.
En aquest cas un individu, que els investigadors van identificar com l’home arrestat diumenge, va sostreure un patinet elèctric a un menor i, dies després, el va deixar com a fiança per pagar una consumició a l’establiment. El detingut, amb antecedents, va passar dimarts a disposició judicial davant del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Cervera.