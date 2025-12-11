GESTIÓ
El ‘banc dolent’ entregarà 930 habitatges a Lleida a l’empresa estatal Casa 47
La Sareb i la nova entitat d’immobles assequibles comencen el traspàs de pisos
La Sareb o banc dolent farà lliurament d’un parc de 930 habitatges en 36 municipis de la demarcació de Lleida a Casa 47, la nova empresa estatal creada pel Govern central per tirar cap a la baixa els preus del lloguer.
Segons van explicar fonts de la Sareb, aquest procés de traspàs d’habitatges, ja activat, es prolongarà diversos mesos, fins que acabin canviant de mà tots els que compleixen els requisits marcats pel Govern: ser habitables o requerir obres de poca entitat per ser-ho.
Més d’un terç d’aquests habitatges s’ubiquen a la capital, on el cartipàs inclou el traspàs de 380 habitatges.
I més de la meitat del paquet es concentra al Segrià, comarca en la qual destaquen els 109 habitatges d’Alcoletge, els 73 d’Alcarràs, els 36 de Rosselló i els 33 d’Alpicat. Es tracta dels grups locals més grans de cases i pisos que passaran del banc dolent a l’empresa estatal, amb permís dels de Tàrrega (54), les Borges Blanques (49), Mollerussa (45) i Bellpuig (33).
Per sota d’aquests municipis, el traspàs d’immobles per treure’ls al mercat del lloguer únicament supera la desena a Golmés (15), Aitona (12) i Torrefarrera (11), amb Alguaire i les Valls de Valira just en deu.
Crida l’atenció l’escassa presència que té en aquest cens el Pirineu, on l’encariment del lloguer ofereix un ritme més accelerat fins i tot que al pla. Tanmateix, i per una mera qüestió de disponibilitat material, tot apunta que a la muntanya els efectes de Casa 47 en els preus dels arrendaments seran tènues, ja que només disposarà de pisos, a més de les Valls de Valira, en cinc municipis: la Seu d’Urgell (17), la Pobla de Segur (3), les Valls d’Aguilar (2), Vielha (1) i Sarroca de Bellera (1).
Una vegada acabi el procés de traspàs, i sense incloure les transaccions amb altres operadors que pugui anar tancant, la cartera immobiliària del banc dolent a Lleida quedarà reduïda a 82 habitatges, dels 1.012 que posseeix en l’actualitat.
A aquest bloc d’actius se sumen 638 unitats de béns immobiliaris annexos, com trasters i places d’aparcament, i 520 unitats d’obra en curs. La cartera immobiliària es completa amb 221 solars i 39 locals comercials i d’ús terciari. Les propietats d’aquest tipus no han entrat en les operacions que ha posat en marxa Casa 47, entitat que pren el relleu del Sepes (Societat Estatal de Promoció i Equipament de Terra) com a agent estatal en aquesta àrea.
L’objectiu declarat del Govern central consisteix a assumir la gestió de 40.000 habitatges procedents del banc dolent i a operar per construir-ne fins a 55.000, en alguns casos amb l’impuls de nous barris en ciutats com València, Eivissa o Sevilla.
Les cases es posaran al mercat del lloguer residencial per provar de frenar l’encariment i, si és possible, estirar a la baixa els preus. A la demarcació de Lleida s’han firmat en l’últim decenni entre 5.597 i 7.259 contractes de lloguer residencial per exercici, amb una mitjana de 6.482.
L’empresa, que pretén “reorientar el model d’habitatge al nostre país cap al dret per sobre del negoci”, té previst gestionar contractes de lloguer de fins a 75 anys de durada en alguns casos.
L’arrendament es consolida per sobre de 500 euros al mes
El lloguer mitjà s’ha consolidat a la demarcació de Lleida per sobre dels 500 euros mensuals, de manera ajustada a Ponent, amb un registre de 502 euros per pis per als contractes firmats l’any passat i la primera meitat d’aquest, i de forma folgada al Pirineu, on ja se situa en 558 i on Casa 47 tot just posseeix actius.