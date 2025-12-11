Desallotjats del bloc de Santiago Rusiñol se’n van dels carrers on dormien
Deu dies després de fer-los fora de l’edifici
La vintena de desallotjats del bloc de pisos del carrer Santiago Rusiñol de les Borges Blanques que havien acampat al voltant de l’edifici van deixar ahir els carrers on havien passat els últims deu dies, dormint en cotxes, a l’entrada d’un garatge o en refugis precaris fets amb mobles. Així ho van corroborar ahir tant fonts municipals com dels mateixos afectats. Al migdia, alguns encara recollien les seues pertinences, sota la vigilància a distància d’agents de la policia local.
Alguns dels afectats van explicar que van marxar després de l’aparició al matí dels Mossos d’Esquadra. Dies abans, l’ajuntament havia demanat a la Policia Autonòmica que intervinguessin per fer complir l’ordenança municipal que prohibeix acampar a la via pública. Diversos vehicles dels Mossos van acudir al lloc, com es pot veure en fotografies i vídeos presos per desallotjats i veïns. Tanmateix, fonts del cos policial van afirmar que no van intervenir per fer fora ningú ni tampoc havien rebut cap requisit per fer-ho.
Algunes de les persones que van marxar es van establir de forma provisional en càmpings, mentre que d’altres van arrendar infrahabitatges sense electricitat, aigua ni gas. Van lamentar que ningú no accepti llogar-los un habitatge a les Borges ni en pobles dels voltants. Val a recordar que els serveis socials del consell de les Garrigues van posar en marxa, amb el vistiplau de l’ajuntament de les Borges, una taula d’emergència d’habitatge per avaluar cas per cas la necessitat i les possibilitats de reallotjar famílies afectades.