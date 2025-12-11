L’altre mur de Massalcoreig
La reparació del dic que protegeix el Sot de les crescudes del Cinca coincideix amb el conflicte per la demolició de l’assut de Fraga. El riu va crear cent ha al moure’s a l’oest al segle XIX
“Ningú no trepitja el mateix riu dos vegades, perquè no és el mateix riu”, afirmava el grec Heràclit d’Efes fa 2.500 anys. A Massalcoreig i a Torrent de Cinca ho saben des que fa dos segles el Cinca es va desplaçar a l’oest en una avinguda i va crear el Sot del Cinca, un centenar d’hectàrees la conservació dels quals depèn d’un mur.
“El riu s’ha anat movent, hi ha terres que han passat a Torrent i al revés”, explica l’alcalde de Massalcoreig, Josep Maria Vallés. “El mur s’ha anat fent. Les primeres pedres, que venien de Monllobar, es van posar en el segle XIX, i l’últim reforç és dels anys 80”, anota.
L’últim repartiment de terres guanyades al riu, ja fos per canvis del curs o per treballs d’estassada, entre els veïns de Massalcoreig data dels anys 80. N’hi va haver d’altres als 60.
Fa unes setmanes van començar les reparacions de la ruptura que es va produir fa tres anys, en una altra avinguda del Cinca, una obra de protecció que ha coincidit en el temps amb la polèmica iniciada arran de la inclusió de l’assut de Fraga, el qual proveeix les 400 hectàrees de l’horta, en una llista de “candidats a la demolició” per la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre: un mur sota amenaça i un altre en reparació. “A veure si podem remuntar-lo per millorar la protecció”, apunta Vallés.
“Aquesta defensa s’ha muntat perquè el riu no s’emporti més terreny”, anota l’alcalde, que recorda que “hi ha gent que ha perdut finques i altra les ha guanyat” com a conseqüència dels embats del Cinca.
El mapa, en qualsevol cas, mostra com el Cinca, en un moviment registrat fa més de dos segles i que és qualsevol cosa excepte inusual en rius de règim torrencial com els pirinencs, se separa en aquesta zona uns centenars de metres cap a l’oest de la línia de frontera que marcava abans i després i com el Sot, limitat pel mur a la zona oriental, té l’extrem occidental sobre l’antiga ratlla.
“Des que es va posar el mur no s’ha emportat més terra, però abans se n’enportava més de la que deixava”, recorda l’alcalde.
El cabal del Cinca ha assolit en els últims 30 anys puntes de més de 1.400 m3/s.