Més de 400.000 € per a la segona fase de reforma del col·legi el 2026
Després d’acabar les actuacions d’enguany
Educació abordarà l’any vinent la segona fase de la reforma del col·legi Francesc Feliu d’Aitona, que costarà més de 400.000 €. Dins de les actuacions previstes per resoldre la falta d’espai, cal destacar les millores de l’ascensor i les afectacions als banys. A la planta baixa es reformaran els lavabos, a la primera planta es farà una aula i a la segona una redistribució per obtenir dos aules mitjanes. Així mateix, està prevista la construcció d’un bany adaptat a cada una de les plantes.
Segons l’alcaldessa, Rosa Pujol, aquesta inversió “permetrà dimensionar correctament el centre, ja que guanyarem classes i, el més important, garantirem l’accessibilitat amb la reforma dels lavabos a la planta baixa”.
Un acord entre l’ajuntament i la Generalitat va permetre iniciar a l’estiu obres per valor de 229.000 euros a l’escola. Va posar fi a un any de bloqueig sobre el futur de l’immoble, propietat de la congregació de Carmelites Missioneres Teresianes i llogat des del 2012 a la Generalitat. El consistori va rebutjar assumir la propietat de l’edifici al constatar que Educació no havia portat a terme les obres previstes per rehabilitar-lo en els últims tretze anys i que la inversió necessària per fer-ho era inassumible per a les arques municipals.
El consistori i el Govern van acordar una primera actuació per reparar les deficiències més urgents, que inclouen la renovació del paviment del pati esportiu, la instal·lació de porteries, la millora de l’enllumenat exterior, aparcaments per a bicicletes, plantació d’arbres, el canvi del paviment a la planta baixa, reparacions a la façana i un nou sistema de detecció d’incendis. El consistori espera que aquesta sigui la primera de diverses intervencions, amb una inversió de 2 milions. Això obriria de nou la possibilitat que l’ajuntament accepti la propietat de l’edifici.