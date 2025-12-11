Nova biblioteca a Alpicat a primers del 2026
Ja s’ha acabat el gruix de la remodelació de les escoles i queda moblar l’equipament. Ubicada temporalment a l’antiga llar d’infants municipal, té gairebé cinc mil usuaris
Les noves instal·lacions de la biblioteca d’Alpicat obriran al públic durant el primer trimestre del 2026. Aquesta és la previsió de l’ajuntament, segons l’alcalde, Joan Gilart. La remodelació de l’edifici que l’acull va començar fa més d’un any i ha comportat una inversió de prop de 2 milions d’euros, un milió aportat per la Generalitat i la resta de les arques municipals.
Per comptar amb una biblioteca més gran s’està rehabilitant l’edifici de les antigues escoles, ja que s’ha quedat petit. L’equipament tindrà 1.150 metres quadrats. Comptarà amb un espai polivalent, un de suport i formació, una àrea infantil, una de música i imatge, una de lectura de premsa i revistes i una més d’informació i fons general.
Les obres van començar la tardor de l’any passat. Segons el primer edil Gilart, queda pendent la instal·lació del mobiliari, la inspecció de les instal·lacions contra incendis i el certificat del correcte funcionament de l’ascensor. La biblioteca de Sant Bartomeu ha expedit 4.962 carnets d’usuari, dels quals un total de 1.785 són de nens i joves. Alguns d’aquests usuaris són d’altres localitats malgrat que l’ús de la biblioteca i les activitats que organitza, com la Festa del Llibre Gegant, són freqüents i justifiquen la reforma que s’està portant a terme, que implica triplicar el seu espai. La biblioteca compta amb uns 24.000 llibres i documents. Actualment, es troba a l’antiga llar d’infants com a seu provisional.