A punt el conveni perquè la Diputació acabi les obres del Molí Fariner
La Diputació ja té el conveni preparat per finançar les obres de restauració del Molí Fariner d’Alfarràs i el remetrà a l’ajuntament perquè el pugui aprovar en el ple de la setmana vinent. Fa sis anys, el consistori va abordar les obres per convertir el molí en un alberg de pelegrins del Camí de Sant Jaume. “Vam rehabilitar les instal·lacions de la vella fàbrica tèxtil Viladés i vam reformar el molí, que és Bé Cultural d’Interès Nacional. Al principi, es va optar als fons Feder de la UE que gestionava la Diputació i que per diversos motius es van perdre davant de la falta de temps per elaborar els projectes en els termes que exigia Europa”, va dir l’alcalde, Joan Carles Garcia. La Diputació va assumir la reforma amb fons propis i “ara els diners per a la fase final. Nosaltres licitarem i executarem l’obra per habilitar l’alberg que, a més de pelegrins, també acollirà pescadors que venen a la Noguera Ribagorçana”, que atreu 8.000 aficionats cada any.
A primers del 2024 l’ajuntament va acabar la primera fase de consolidació del molí amb una nova teulada. Aquesta actuació va comportar reforçar les parets i fonaments d’aquest edifici del segle XII, l’únic amb aquesta catalogació a la població. S’hi habilitaran unes quinze places destinades a turistes i pelegrins. L’actuació va suposar una inversió de més de 155.000 euros i va comptar amb ajuts del Govern. El consistori va quedar a l’espera que la Diputació aporti uns 300.000 euros, per als tancaments de l’edifici i per refer l’espai interior.