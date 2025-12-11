Retiren l’amiant de la teulada del casal social
Instal·lada una nova coberta que millorarà l’eficiència energètica . Es traurà dels magatzems i del camp de futbol
L’ajuntament de Seròs ha completat la retirada d’amiant a la coberta del casal municipal, una actuació finançada gràcies a una subvenció de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) que ascendeix a 22.292 euros. Es va portar a terme seguint els protocols de seguretat i amb la finalitat de garantir la salut de la ciutadania. Una vegada retirada, es va instal·lar una nova coberta amb plafó sandvitx i aïllament tèrmic que millorarà l’eficiència energètica de l’edifici. Aquest projecte s’emmarca dins del pla per a l’erradicació de l’amiant a Catalunya, que estableix que s’ha d’eliminar de tots els edificis públics abans del 2028 i de tot el territori abans del 2032. En el marc de la mateixa convocatòria de subvencions, també es procedirà a la retirada de l’amiant de les cobertes dels magatzems de la brigada municipal i del camp de futbol. Amb aquestes actuacions, Seròs reafirma el seu compromís amb la salut pública i la sostenibilitat i tindrà retirat aquest element contaminant de les seues infraestructures, segons fonts municipals. La Generalitat calcula que a Catalunya “encara hi ha més de quatre milions de tones d’amiant” en teulades i canonades, dipòsits i jardineres. El cens de cobertes amb fibrociment (amiant) de Catalunya constata que el municipi de Lleida és el quart amb més tones d’aquest material a les teulades, 9.317,93, només superat per Barcelona (17.716,01), Terrassa (1.285,329) i Sabadell (810.934,55). Si es pren com a referència el nombre d’habitants, quatre municipis lleidatans encapçalen el rànquing de quilos d’amiant per càpita: Foradada, amb 7.492; Oliola, amb 5.618,8, Ivorra, amb 4.653,5; i Abella de la Conca, amb 4.312,4. L’amiant és tòxic quan es trenca, ja que desprèn fibres i pot produir malalties.
Vora una trentena d’abocaments il·legals d’aquest material a Lleida
Els Agents Rurals de la Generalitat han localitzat des de començament d’any a la demarcació de Lleida un total de 27 abocadors il·legals d’amiant, amb la qual cosa en tot just onze mesos (de l’1 de gener al 20 de novembre) pràcticament han triplicat la xifra de tot l’any passat, quan en van trobar deu. Per la seua part, la majoria dels municipis van retirant aquest component de les seues infraestructures, en especial de les xarxes d’aigua de boca.