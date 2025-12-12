REGADIUS
‘No’ ajustat a Juneda al pla per modernitzar el canal d’Urgell
Amb 188 vots a favor i 223 en contra
La col·lectivitat de regants número 17, amb seu a Juneda i parcel·les en aquest municipi, les Borges Blanques, Torregrossa, Castelldans i Puigverd, va votar ahir en contra del projecte per modernitzar el canal d’Urgell. L’escrutini va ser molt ajustat: 188 vots a favor i 223 en contra, amb un total de 172 participants. El pes de cada vot es va calcular segons les hectàrees afectades pel projecte en aquesta col·lectivitat, que sumen unes 4.350. Jaume Gelonch, president de la col·lectivitat, va elogiar l’“ambient cordial”, encara que va lamentar la “inconcreció del projecte, que genera dubtes”. Va apuntar que el sí va ser més fort entre regants de les Borges Blanques i Castelldans, ja modernitzats via Segarra-Garrigues, mentre que a Juneda va predominar el rebuig. Aquesta és la setena de vuit col·lectivitats que rebutgen la proposta, encara que la de Juneda destaca per la seua estreta diferència. La pròxima votació està prevista aquest diumenge a Linyola (col·lectivitat 5). El Govern i la Comunitat General de Regants van acordar dimecres ajornar l’assemblea general extraordinària almenys fins al febrer, una decisió que s’haurà de ratificar la setmana que ve.