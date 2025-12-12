La Fira de Nadal oferirà tretze parades demà a la plaça Major
Guissona celebra demà dissabte una nova edició de la Fira de Nadal i d’Artesania, que omplirà la plaça Major amb tretze parades de productes artesans i típics de les festes. Per dinamitzar el certamen, el consistori ha programat diferents propostes per al públic familiar, mentre que a la plaça Bisbe Benlloch tindrà lloc el Mercat d’Antiguitats i Col·leccionisme amb set parades (quatre al matí i tres més s’incorporaran al migdia).
Al matí, la fira estarà amenitzada amb un espai de circ a càrrec de Quàlia i a les 12 del migdia tindrà lloc un dels moments més esperats, l’arribada del tió amb un espectacle familiar de Nas de Cors. A la tarda, hi haurà un escape room temàtic, que aquest any gira al voltant del Joc del Tió i per al qual és necessari inscriure’s anticipadament. Fins ahir s’hi havien apuntat un total de dotze grups. Així mateix, tots els visitants de la fira podran berenar pa amb oli i xocolate.
Diumenge, Guissona viurà una tarda solidària amb la tradicional actuació de ball de l’escola de dansa Montse Esteve al Teatre Ateneu a partir de les 17.30 hores. La recaptació es destinarà a La Marató, centrada aquest any en el càncer. Així mateix, dissabte al matí hi haurà una Pedalada per La Marató amb el Club Ciclista Guissona.