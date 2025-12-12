REUNIÓ
Generalitat i Conselh d’Aran tanquen acords d’habitatge i finançament
La Generalitat i el Conselh Generau d’Aran han tancat nous acords en matèria de drets socials, habitatge, cultura, esports i finançament, en el marc de la segona comissió bilateral de la legislatura celebrada ahir a Barcelona. A partir del 2026, l’Executiu aranès assumirà la gestió i la resolució de les valoracions de discapacitat i dependència, una mesura que permetrà resoldre els expedients al mateix territori i reduir el temps d’espera dels usuaris. Ara és de 27 mesos de mitjana a Lleida.
Fins ara, el Conselh actuava com una entitat subcontractada per la Generalitat i suportava els costos sense finançament específic. Amb el nou acord, s’incorpora una dotació anual de 65.507 euros i es garanteix una atenció més pròxima i adaptada a la realitat social d’Aran. En l’àmbit de l’habitatge, es crearà el Consorci Aranès de l’Habitatge, que actuarà com a operador únic i treballarà a ampliar el parc de lloguer assequible. El Govern ha acordat a més que el Conselh percebi el 50 per cent dels ingressos del Fons per al Foment del Turisme generats a la Val, doblant així el percentatge actual.
Pel que fa al terreny cultural i esportiu, s’impulsarà un nou centre cultural, es traslladarà l’arxiu històric d’Arròs a Vielha i s’avançarà en la creació del centre de tecnificació de neu i muntanya.