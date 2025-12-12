Hostafrancs recrea la foto que va unir tot el poble 25 anys després
Més de 100 acudeixen a la convocatòria
Els veïns d’Hostafrancs es van reunir diumenge a la plaça del poble per fer-se una fotografia conjunta, al peu de la creu de terme, tal com es va fer fa 25 anys. Més d’un centenar de persones van participar en la iniciativa, acuradament col·locades: els padrins al capdavant, els nens i joves a les escales de la creu, i la resta organitzades en files. La il·lusió de ser-hi els feia somriure a la càmera i mantenir els ulls ben oberts a la llum d’un sol encegador. Molts s’havien arreglat especialment per a l’ocasió. Veïns de tota la vida i nouvinguts van compartir el mateix entusiasme ja que tots volien ser-hi presents.
Després de la fotografia de grup, la festa va continuar al cafè del poble amb el tradicional vermut dominical. A les parets del local hi ha la mateixa fotografia feta l’any 2000, que diumenge va generar nombrosos comentaris. Els assistents van anar anomenant un a un els qui hi apareixien aleshores. D’aquelles cares, en faltava una quarta part. Els que eren nens en aquella imatge avui són adults, i molts van tornar amb els seus fills.
El retrobament es va convertir en un homenatge a la memòria col·lectiva, a la vida que passa i al valor de la comunitat. Fotografies com aquesta serveixen per reforçar els llaços entre generacions i reivindicar allò que uneix: el sentiment de pertinença i l’orgull compartit. Hostafrancs és un poble del municipi dels Plans de Sió en el qual l’any passat hi havia 117 veïns censats, segons l’Idescat.