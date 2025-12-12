L’Espai La Matriu obre la matrícula per a un nou grup de pares amb nadons
L’espai familiar de La Matriu, el projecte municipal de Solsona per a famílies amb nadons, crearà un nou grup el mes que ve. Està pensat per a famílies amb nens nascuts el 2024 i el 2025. Igualment, es mantenen obertes les inscripcions per al grup de famílies amb nadons entre 0 i 12 mesos i per a les activitats de psicomotricitat de nens d’I4 i I5. Durant el segon curs de funcionament, aquest espai familiar acull deu famílies per grup malgrat que, atesa la demanda, s’ha decidit obrir un altre espai per a nens de 12 a 24 mesos dimecres de cinc de la tarda fins a dos quarts de set del vespre al gimnàs de Casal Cívic Xavier Jounou.
Les famílies que hi estiguin interessades es poden inscriure gratis a partir del 22 d’aquest mes fins al 4 de gener presencialment o per correu electrònic. A través d’aquesta iniciativa es vol proporcionar als nens un àmbit de joc i d’aprenentatge sempre acompanyats d’un professional, segons fonts municipals.