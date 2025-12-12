La Paeria assumeix el Gran Teatre de la Passió
Fa efectiva una subvenció al Patronat de 220.000 euros per a les obres de l’escenari. Es formalitzen a la fi els dos convenis
La Paeria de Cervera ha formalitzat finalment dos convenis de gran rellevància per al desenvolupament cultural de la ciutat amb el Patronat de la Passió. El primer conveni estableix atorgar una subvenció de 220.000 al Patronat de la Passió, inclosa en el pressupost del 2025. Aquest suport econòmic permetrà a l’entitat cobrir factures pendents i abonar el crèdit sol·licitat per a les obres de renovació de l’escenari, acabades al gener. El segon acord formalitza la cessió gratuïta del Gran Teatre de la Passió a l’ajuntament per un període de 99 anys. L’edifici, que funcionarà com a equipament cultural i social, serà gestionat per la Paeria com si es tractés d’un teatre municipal. Hi haurà un període d’adaptació de quatre anys. Les representacions de la Passió continuaran al Gran Teatre, segons ha recordat.
El president del Patronat de la Passió, Xavier Cañabate, va destacar que aquests convenis suposen “una gran tranquil·litat” per a l’entitat, que es podrà centrar a mantenir viva la tradicional representació, mentre l’ajuntament assumeix les despeses de manteniment i subministraments del teatre, que superaven els 90.000 euros anuals.
Per la seua banda, l’alcalde, Jan Pomés, va afirmar que “Cervera fa un pas decisiu per garantir el seu futur cultural” i va afegir que “apostem per cuidar el patrimoni i impulsar la cultura com un servei públic essencial, generant més activitat”.
Les negociacions entre el Patronat de la Passió i la Paeria per a la cessió del teatre es van iniciar el 2021 i van culminar la setmana passada amb la firma dels dos convenis després que el ple de setembre els aprovés.