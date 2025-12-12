ART
Rialp estrena dos grafitis gegants que prendran vida a través del mòbil o una tablet
L’empresa Grafftech crea aquesta setmana els dos grans murals dotats amb tecnologia de realitat augmentada. És el tercer municipi del Pirineu escenari d’aquest projecte, després de Vilaller i Sort
Dos artistes grafiters treballen aquesta setmana en la creació de dos grans murals ubicats en façanes de cases a Rialp que, una vegada acabats, disposaran d’un codi QR que qualsevol persona podrà activar en el seu dispositiu mòbil perquè les pintures gegants prenguin vida i interactuïn.
Es tracta d’una modalitat de grafiti amb realitat augmentada que ja s’ha posat en pràctica a la veïna Sort i a Vilaller amb un mural en cada municipi a càrrec de Grafftech, l’“única empresa de l’Estat que treballa amb aquesta tecnologia”, explica l’alcalde, Gerard Sabarich. En aquest cas, una de les pintures ja és visible a peu de la carretera C-13, en una façana entre la capella de Sant Cosme i Sant Damià i l’ajuntament, a l’entrada del carrer Raval. Representa la figura del padrí de Casa Jan, que regentava una lleteria, la façana de la qual dominarà i on prendrà vida a través del mòbil o una tablet. Al carrer la Vall, una altra paret d’una casa particular acull des de dilluns el treball dels artistes de Grafftech, que hi recreen motius relacionats amb l’estació d’esquí Port Ainé. Quan estigui enllestit (la qual cosa es preveu per avui) i hagin elaborat la realitat augmentada i el QR que li correspon, també aquests dibuixos prendran vida. Rialp és el tercer municipi del Pirineu on l’empresa ha portat a terme el seu treball. A Sort i Vilaller els personatges ja apareixen en moviment als dispositius mòbils.
Grafftech compta amb una trentena d’artistes. A Rialp n’han treballat dos.
Mig centenar de veïns es bolquen amb el pessebre vivent
Mig centenar de veïns de Rialp de totes les edats s’han bolcat en l’organització del primer pessebre vivent de la localitat més enllà de l’àmbit escolar. Són 38 figurants, entre els principals actors del pessebre i els extres, i una dotzena de voluntaris que contribueixen al desenvolupament de l’activitat. L’escenificació serà dissabte 27 als porxos del carrer del Mig. En paral·lel, la comissió de festes de Rialp ha organitzat el mateix dia una fira de Nadal, de productes artesans i de la comarca, a l’antiga plaça de les Escoles.
El pessebre vivent començarà a l’inici del carrer del Mig (darrere de l’Hotel Víctor) i seguirà per tota la via, segons l’organització.