MUNICIPIS
Torrefarrera construirà una escola de música
Invertirà 500.000 € en un nou edifici que acollirà 130 alumnes ara repartits entre el col·legi i l’institut; i 238.000 més per millorar l’asfalt de carrers i la seguretat viària
L’ajuntament de Torrefarrera va aprovar ahir en ple una modificació de crèdit que permetrà encarregar el projecte de la nova escola de música i arts escèniques. Amb aquesta finalitat es reformarà un dels edificis de les antigues escoles, al carrer Camí d’Alpicat, que suposarà una inversió de més de 500.000 euros.
La localitat té escola de música des de fa 13 anys i en l’actualitat hi cursen els estudis més de 130 alumnes de música, segons va explicar l’alcalde, Jordi Latorre. Al no tenir una seu, els alumnes es distribueixen entre algunes aules del col·legi i de l’institut. Segons l’edil, “és una activitat que funciona molt bé i està garantit que continuï”. Comptar amb una seu fixa permetrà als alumnes deixar els instruments a les instal·lacions, entre altres avantatges. D’altra banda, el ple va aprovar substituir i millorar l’asfalt en 9.200 metres quadrats en diferents carrers. Són el carrer Alzinar, en un tram del carrer les Eres fins a l’avinguda de Lleida; el carrer Corts Catalanes, en l’encreuament del carrer de la Mancomunitat de Catalunya i el carrer Segrià; el carrer Verge de Montserrat, entre Corts Catalanes i el carrer Sant Sebastià; i l’avinguda de Lleida entre el número 128 i l’encreuament amb el carrer les Eres, inclosos també els encreuaments del carrer Convent, carrer Verge de Montserrat i carrer Farreria, i de Rambla i el carrer Sant Jordi.
El projecte executiu està redactat pels serveis tècnics i ascendeix a més de 238.000 euros dins del pressupost d’aquest any. L’execució es preveu iniciar a començaments del 2026. Reposar el paviment asfàltic comportarà, a més d’una millor imatge dels carrers, més seguretat per a vehicles i vianants.
Segons Latorre, aquesta actuació completa la creació de 18 guals adaptats a l’avinguda de Lleida.