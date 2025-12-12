Vora un milió per renovar 5 km de canonada
La Mancomunitat d’Aigües ha substituït les del Cardener i aborda les del Lacó. Aprova un pressupost de dos milions
La Mancomunitat d’Aigües del Solsonès ha aprovat el pressupost del 2026 que ascendeix a 2 milions d’euros i contempla les obres per reposar la canonada de captació des del riu Lacó, afluent de la Ribera Salada, entre Odèn i Lladurs, dins de la conca hidrogràfica de l’Ebre. Comportarà el canvi de 4,6 quilòmetres de conducció i una inversió de 930.000 euros, segons el president de l’organisme, Daniel Rovira. Aquest tram de conducció és molt antic, l’últim que queda per renovar i, a més, és de fibrociment, un material nociu per a la salut que ha de ser eliminat el 2030, segons la normativa de la Generalitat. D’altra banda, Rovira va explicar que la sedimentació de calç incrustada a la conducció ha fet que el diàmetre que tenia quan es va instal·lar, fa uns 35 anys, hagi passat dels 20 centímetres a menys de la meitat, amb els problemes de pressió que comporta per als proveïments. Va afegir que l’organisme espera obtenir ajuts de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). Rovira va indicar que ja s’han acabat les obres a la captació del Cardener que porta l’aigua al dipòsit de Lladurs, que també s’ha redimensionat. Aquesta intervenció ha costat 743.000 euros i ha comptat amb ajuda de l’ACA. També ha comportat duplicar la capacitat de les conduccions en uns 2 quilòmetres. Rovira va remarcar que es vol tenir garanties per donar un bon servei i comptar que els dipòsits siguin plens en cas de qualsevol urgència. La Mancomunitat proveeix onze municipis: Castellar de la Ribera, Pinell, Lladurs, la Molsosa, Biosca, Clariana de Cardener, Navès, Pinós, Riner, Solsona i Olius. Els sis últims es troben dins de les conques internes, ja que se subministren dels embassaments del Llobregat, és a dir, de la Llosa i Sant Ponç.