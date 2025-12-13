Inalba obre tres noves fleques a Ponent
La firma de Balaguer estrena establiments a dos barris de Lleida i a Alcarràs. Arriba als dotze punts de venda propis
Indústries Alimentàries de Balaguer (Inalba), dedicada a l’elaboració artesanal de pa, brioixeria i pastisseria des de la fundació el 1958, impulsa la seua expansió a Ponent amb la inauguració de tres nous establiments, dos dels quals estan a Lleida, un al barri de Cappont i un altre a la zona de Barris Nord, mentre que el tercer és a Alcarràs. Aquestes incorporacions eleven a dotze els punts de venda de la firma i enforteixen el seu lideratge davant la creixent competència de cadenes estatals, amb la meta d’arribar als catorze locals per a finals del 2026.
Aquesta ampliació consolida la xarxa existent, que ja inclou quatre botigues a Balaguer i cinc més de distribuïdes entre els municipis d’Alcoletge, Artesa de Segre, Bellvís, Ponts i Mollerussa. A més, genera cinc nous llocs de treball, reafirmant el compromís d’Inalba amb el desenvolupament econòmic local i la creació d’ocupació.
La plantilla actual, que suma 42 professionals qualificats a l’obrador central, tres responsables dedicats a la gestió i coordinació de botigues i 33 treballadors en l’activitat comercial diària, reflecteix un model d’empresa familiar.
Nascuda de la unió pionera de setze forns tradicionals centenaris de Balaguer, Inalba ha sabut preservar el seu esperit fundacional mentre incorpora innovacions tecnològiques: processos d’elaboració lents amb matèries primeres meticulosament seleccionades, forns giratoris de pedra i llenya que evoquen la tradició, i cambres de fermentació d’última generació que garanteixen la màxima qualitat i frescor.
Als seus locals els clients poden trobar una àmplia gamma de productes artesanals que reflecteixen la cultura gastronòmica catalana: pans tradicionals de massa mare, coques dolces i salades per a totes les ocasions, brioixeria acabada d’enfornar, pastisseria i elaboracions especials adaptades a festivitats com Nadal, Setmana Santa o Sant Joan. Tot això, amb un servei personalitzat que atorga prioritat a l’experiència del consumidor.
Aquesta iniciativa subratlla la filosofia d’Inalba d’apostar per la proximitat geogràfica i humana, atenent directament el públic final per ampliar la seua cobertura a la demarcació de Lleida, generar valor econòmic local i reforçar els llaços amb la comunitat.