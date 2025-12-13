SUCCESSOS
Onada de robatoris a Agramunt, amb cinc en només mitja hora al mercat
Dos casos més en habitatges i l’ajuntament demana col·laboració ciutadana
Onada de robatoris a Agramunt aquesta setmana. La majoria es van registrar dimecres durant el mercat setmanal i en un domicili i dijous també hi va haver un altre robatori amb força en un habitatge, segons ha pogut saber aquest diari. Els Mossos d’Esquadra i la Policia Local estan investigant els casos i sospiten que haurien estat comesos per diferents grups de delinqüents.
Els robatoris al mercat es van produir en un interval de mitja hora, entre les 12.00 i les 12.30 hores. Els lladres van sostreure a la distracció dos carteres i tres mòbils a veïns quan compraven a les parades. Dimecres també es va registrar un robatori en un pis de l’avinguda Catalunya mentre que dijous a la tarda hi va haver un robatori en una casa adossada del carrer Pompeu Fabra.
L’alcaldessa, Sílvia Fernàndez, va lamentar els incidents i va assegurar que l’ajuntament treballa juntament amb els cossos de seguretat per aclarir els fets. “Estem revisant les imatges de les càmeres instal·lades a la via pública per intentar identificar els autors”, va assenyalar. En el cas del mercat, les víctimes se’n van adonar quan anaven a pagar o a agafar el mòbil. Als Mossos d’Esquadra els constaven ahir tres denúncies. A aquests furts se sumen dos robatoris més comesos en tot just 24 hores, en un pis de l’avinguda Catalunya i en una casa situada al carrer Pompeu Fabra. En aquest últim cas, que es va produir dijous a la tarda, els delinqüents van accedir pel jardí, van escalar fins a la terrassa de la primera planta, van forçar una finestra de la cuina i van accedir a l’interior. Val a recordar que en aquesta zona es van produir diversos robatoris fa un parell d’anys. A mitjans d’octubre hi va haver dos robatoris més: a la seu del Club Ciclista Agramunt, on els lladres van calar foc després de cometre l’assalt; i en un restaurant situat a la carretera de Cervera.
La Policia Local i els Mossos d’Esquadra demanen la col·laboració ciutadana. Des del consistori s’aconsella avisar els cossos de seguretat davant de qualsevol moviment sospitós.
A mitjans de novembre, la junta de seguretat local d’Agramunt va acordar mantenir la presència policial conjunta de la Policia Local i dels Mossos d’Esquadra les 24 hores del dia, així com reforçar la videovigilància.