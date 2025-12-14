La Vall de Boí cedeix l’edifici de l’escola de música de Barruera al SEM
El ple de l’ajuntament de la Vall de Boí va aprovar dijous passat la cessió gratuïta de l’edifici de l’escola de música de Barruera al Servei d’Emergències Mèdiques (SEM), que el convertirà en base permanent. Aquesta mesura forma part del nou pla de cobertura d’emergències mèdiques a l’Alta Ribagorça, dissenyat per millorar l’atenció sanitària en zones rurals de difícil accés. El municipi tindrà un servei d’ambulància presencial amb 12 hores d’atenció al dia durant l’estiu i 8 a l’hivern.
El ple va aprovar també el pressupost del 2026, d’uns tres milions. El grup Som Vall de Boí, a l’oposició, hi va votar en contra el considerar que els comptes “no disposen d’inversió i ambició”. El portaveu, Josep Lluís Farrero, va lamentar que les dos partides principals d’inversió –la millora de la xarxa d’aigua a Boí (119.000 €) i la construcció d’un escenari (40.000 €)– siguin idèntiques a les de l’any anterior.
L’oposició també va criticar l’augment de la despesa de personal, que ascendeix a 1.088.000 €, quan el 2020 va ser d’uns 600.000. També va reclamar més agilitat en el manteniment d’infraestructures i serveis, com la passarel·la de Barruera o les marquesines de les parades d’autobús.